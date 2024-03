Cultura: Albano, complimenti a L'Aquila per prestigioso riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La proclamazione di L'Aquila Capitale della Cultura 2026 è una straordinaria notizia non soltanto per la città e l'Abruzzo, ma per tutto l'Appennino centrale e le sue aree interne". Lo dichiara il sottosegretario all'Economia e Finanze e deputato di Fratelli d'Italia Lucia Albano. "La comunità aquilana, a quindici anni dal tragico sisma, ha dimostrato una grande forza e capacità di rinascita. Il cuore d'Abruzzo continua a pulsare ed il riconoscimento odierno lo testimonia: la bellezza e la storia della città sapranno raccontare al mondo la realtà del territorio, diventando ulteriore volano di sviluppo socioeconomico". "Un risultato – continua - frutto del buongoverno del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e del Presidente della Regione Marco Marsilio, ai quali vanno i miei complimenti per aver sostenuto con forza un progetto convincente, in grado di coniugare il patrimonio culturale e artistico con l'identità e la storia del territorio", conclude. (Rin)