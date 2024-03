Cultura: sindaca Latina, congratulazioni a L'Aquila per Capitale 2026, ci riproveremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Latina, Matilde Celentano, si congratula con L'Aquila che ha vinto il titolo di Capitale italiana della cultura 2026 e promette di ritentare la sfida tra due anni. A margine della cerimonia di proclamazione al ministero della Cultura a Roma, Celentano ha spiegato: "Mi congratulo con L'Aquila, sono contenta che sia la vincitrice della Capitale della cultura. Non c'è assolutamente amarezza perché evidentemente lo merita per il suo percorso e per il dossier che ha presentato. Latina - ha aggiunto - partecipa per il primo anno, la nostra è una amministrazione che si è insediata da poco, abbiamo fatto il possibile e l'impossibile per portare un dossier all'altezza della situazione. Sicuramente partiremo da questo lavoro, dove abbiamo messo in rete una serie di situazioni culturali che, essendo Latina una città giovane, ignoravamo di avere. Questo nostro dossier sarà un tesoretto da cui ripartire e partecipare di nuovo tra due anni. Sono felicissima di essere arrivata tra le prime dieci, essendo un'amministrazione che si è insediata da poco", ha concluso. (Rer)