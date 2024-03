Yemen: Ukmto, esplosione a circa 50 miglia nautiche da Aden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’esplosione è stata segnalata da una nave in transito a circa 50 miglia nautiche dal porto di Aden, in Yemen. Lo ha riferito l'Agenzia per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito (Ukmto), precisando che la nave che ha segnalato l’incidente non ha subito danni e l’equipaggio risulta in salvo. "La nave sta procedendo verso il suo prossimo porto di scalo”, si legge nella nota di Ukmto, che ha invitato le imbarcazioni in transito a prestare attenzione e a segnalare eventuali attività sospette. “Le autorità stanno indagando", conclude la nota. (Res)