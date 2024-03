© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sostegno a Gaza il governo italiano sta lavorando per aiutare la popolazione civile, dando vita al progetto “Food for Gaza” con la Fao e la Pam. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando ai cronisti fuori da Montecitorio. Anche a Gaza c’è “una forte partecipazione della Protezione civile” italiana, ha aggiunto. (Res)