Veneto: Zaia, grazie a chi ha promosso progetto Treviso Capitale italiana cultura

- La città dell'Aquila è stata dichiarata Capitale italiana della Cultura 2026. Il Veneto era giunto in finale con Treviso. "Ci abbiamo creduto e abbiamo portato avanti questo progetto con tutte le forze che Treviso e il Veneto meritano - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto -. Non aver ottenuto il massimo podio in questa corsa, però, non nega la bontà delle sinergie messe in campo e di una progettualità che ha fatto selezionare la città tra le finaliste. Il lavoro fatto non si esaurisce perché sarà certamente volano per nuove prospettive e una sempre maggior valorizzazione del nostro territorio grazie al grande impulso di questa esperienza. Ringrazio il Sindaco Conte per l'energia con cui ha portato avanti questo lavoro e tutti quelli che hanno collaborato, dimostrando visione del futuro, dedizione, preparazione e genialità. Esprimo le mie congratulazione alla bella città dell'Aquila – ha aggiunto -. Dal canto nostro abbiamo la consapevolezza di aver concorso con un vero scrigno, prezioso per il suo patrimonio storico artistico, il suo passato ed il suo presente: un cuore pulsante che oggi si esprime culturalmente con undici musei, dieci biblioteche, cinque teatri, 60 grandi eventi tra cui cinque premi letterari. Una città in questo caso non vincente ma certamente sempre avvincente". (Rev)