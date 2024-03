Lombardia: Caruso e Franco in visita al complesso romanico di Almenno San Salvatore (Bg)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assessori regionali Francesca Caruso (Cultura) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale) hanno effettuato oggi una visita istituzionale al Complesso romanico di Almenno San Salvatore (BG), che ha beneficiato di finanziamenti regionali per interventi di restauro. Ai sopralluoghi ha partecipato anche il presidente della Comunità montana Valle Imagna, Roberto Facchinetti. La prima tappa ha riguardato la chiesa della Madonna del Castello, dove Regione Lombardia ha investito 150 mila euro per cofinanziare il consolidamento strutturale. L'intervento ha incluso il miglioramento sismico delle strutture esistenti, il rinforzo delle volte e delle murature portanti e la messa in sicurezza degli intonaci delle volte interne. La visita è proseguita alla chiesa di San Giorgio e alla chiesa di Santa Maria della Consolazione meglio conosciuta come Chiesa di San Nicola. (segue) (Com)