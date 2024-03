Lombardia: Caruso e Franco in visita al complesso romanico di Almenno San Salvatore (Bg) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho voluto vedere di persona - ha evidenziato l'assessore Caruso - i risultati di un progetto a cui Regione ha contribuito in modo determinante, accogliendo una richiesta di sostegno arrivata dal territorio. Siamo concretamente accanto a chi lavora per conservare e promuovere il nostro patrimonio artistico e culturale. Il Complesso romanico è una straordinaria testimonianza della storia della Bergamasca e della Lombardia e merita di essere ulteriormente conosciuto e valorizzato: uno scrigno di bellezza e spiritualità". "Ho invitato la collega Caruso nel nostro territorio - ha affermato l'assessore Franco - per accendere i fari sul 'romanico degli Almenno' che rappresenta un orgoglio e un vanto per la comunità bergamasca. Negli anni, insieme agli enti locali e alle associazioni, abbiamo contribuito a costruire una rete di promozione e valorizzazione che intendiamo implementare sempre più. Si tratta di chiese e monumenti di grande pregio e fortemente attrattivi, in grado di generare indotto per l'economia locale. Siamo in campo per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Valle Imagna". (Com)