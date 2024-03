Viabilità: al via lavori a Velletri su provinciali per Nettuno e Santa Severa Tolfa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale e messa in sicurezza della provinciale Velletri Nettuno (via dei Cinque Archi), nel Comune di Velletri. I lavori che nei giorni scorsi hanno interessato i primi chilometri della strada riprenderanno nei prossimi giorni dal km 7 al km 21 nei tratti più ammalorati. Lo rende noto la Città metropolitana di Roma. "Oltre al rifacimento della pavimentazione è previsto anche il ripristino della segnaletica orizzontale e dei presidi idraulici", dichiara Manuela Chioccia, consigliera delegata Viabilità Città metropolitana di Roma. (segue) (Com)