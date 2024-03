Viabilità: al via lavori a Velletri su provinciali per Nettuno e Santa Severa Tolfa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla provinciale Santa Severa Tolfa si è reso necessario chiudere, in accordo con i sindaci di Tolfa e Allumiere, temporaneamente la viabilità per l'importante tipologia di intervento messo in campo: è stato, infatti, previsto uno scavo per circa 50 metri per la bonifica della sede stradale su entrambe le corsie con successivo rifacimento della pavimentazione. L'intervento, per arrecare meno disagi possibili, verrà effettuato tramite piccoli step per lasciare la possibilità ai residenti e a chi possiede proprietà terriere di raggiungerle fino ai tratti di interruzione", conclude. (Com)