Aerospazio: Cina, fallito lancio del satellite Dro-A/B

- Il lancio del satellite cinese Dro-A/B dal cosmodromo sud-occidentale di Xichang non è andato a buon fine. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che il satellite non è entrato nell'orbita designata. Nel corso dell'anno, la Cina prevede di effettuare circa cento lanci spaziali, stabilendo un nuovo record nazionale. Lo scorso febbraio, l'Agenzia spaziale cinese (Cmsa) ha inoltre svelato i nomi dei suoi nuovi veicoli spaziali progettati per future missioni di esplorazione lunare. "I nomi dei nuovi veicoli per la missione con equipaggio cinese destinata all'esplorazione della Luna sono stati recentemente selezionati: il veicolo spaziale con equipaggio di nuova generazione si chiamerà Mengzhou (Dream Shuttle) e il lander lunare Lanyue (Embrace the Moon)", ha affermato la Cmsa in una nota. I nomi sono stati selezionati tra oltre duemila proposte sollecitate tramite un concorso pubblico lanciato nell'agosto 2023, ha inoltre affermato l'agenzia, aggiungendo che i nomi riflettono i tratti caratteristici del tempo e gli attributi culturali della Cina. (segue) (Cip)