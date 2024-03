Ue: Uiltrasporti, Commissione contraddittoria, governo affronti crisi nel settore merci ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci auguriamo che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il governo si attivino affinché vengano messe in campo tutte le azioni necessarie e consequenziali ad una scelta "green" che sembra invece rimanere, nei fatti, solo sulla carta. Così in una nota il segretario generale Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Roberto Napoleoni della Uiltrasporti commentano le ultime notizie in merito alla direttiva Ue sui mega Tir che penalizzerebbe il trasporto merci ferroviario oltre ad essere in totale contraddizione con gli obiettivi dichiarati dalla Commissione Ue sulla decarbonizzazione. (segue) (Com)