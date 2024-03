Ue: Uiltrasporti, Commissione contraddittoria, governo affronti crisi nel settore merci ferroviario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi del settore merci ferroviario causata dal complesso contesto mondiale rappresenta per la Uiltrasporti un fattore di grande preoccupazione. Conflitti mondiali, livelli inflattivi elevati, stagnazione economica, rappresentano elementi di criticità enormi per il settore, a questi si aggiungono l'avvio dei cantieri per la realizzazione delle infrastrutture previste dal Pnrr che causerà ulteriori colli di bottiglia e le difficoltà dovute agli interventi, ordinari e straordinari, alla rete ferroviaria. Per incentivare veramente il trasporto delle merci su ferro - concludono i due segretari - in considerazione di quanto previsto dal libro Bianco UE del 2011 che vincola gli stati membri a trasferire entro il 2030 il 30 per cento del trasportato dalla gomma al ferro per destinazioni superiori ai 300 km e nel 2050 il 50 per cento, richiede interventi anche normativi che non vediamo realizzati". (Com)