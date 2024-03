Trasporti: Atm France partecipa alla gara per la metropolitana L18 e per i bus della Petite Couronne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Atm, leader in Italia e tra i principali player a livello europeo, presenta il suo piano di sviluppo per contribuire alla crescita della mobilità della regione francese a seguito dell’apertura alla concorrenza del trasporto pubblico in Ile-de-France. Atm France annuncia oggi la sua partecipazione alla gara per la gestione della metro automatica della linea 18 del Grand Paris Express in Associazione Temporanea d’Impresa con Egis, leader francese nell’ingegneria e nella gestione delle infrastrutture di trasporto. Nelle scorse settimane, inoltre, ha presentato la propria offerta anche per la gestione di alcune linee bus della Petite Couronne, partecipando come unico soggetto. Tra le prime Società a gestire reti metropolitane a guida automatica, il Gruppo Atm ha una forte esperienza e competenza nella gestione di sistemi di mobilità integrata, portandosi a collocarsi tra i più importanti attori nello scenario del trasporto pubblico. (segue) (Com)