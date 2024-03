Trasporti: Atm France partecipa alla gara per la metropolitana L18 e per i bus della Petite Couronne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni ha acquisito un ruolo d’eccellenza a livello globale nella gestione delle metropolitane automatiche: dal 2008 a Copenaghen con le linee 1 e 2 e in seguito la 3 e 4 del Cityring, dal 2013 a Milano con la M5 e successivamente con la M4 e ora in Grecia con la gestione della prima metropolitana driverless del Paese, nella città di Salonicco. Il know-how del Gruppo copre l'intera catena del valore dei servizi con diverse modalità di trasporto: dalle metropolitane automatiche a quelle tradizionali, dai bus ai filobus, dai tram alle biciclette in sharing ai sistemi a fune. A Milano gestisce, oltre alle 5 linee metropolitane, 160 linee bus, 4 linee filobus e 17 linee tranviarie. L’interesse per il mercato francese rientra nella prospettiva internazionale di espansione geografica del Gruppo per mettere a disposizione la propria esperienza e contribuire al futuro della mobilità nell'Île-de-France con un servizio di trasporto pubblico sempre più integrato e capillare. (Com)