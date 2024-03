Cultura: Liris (Fd'I), grande soddisfazione per prestigioso riconoscimento a L'Aquila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per la proclamazione di L'Aquila Capitale italiana della Cultura. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta una preziosa opportunità per la nostra città, per il nostro territorio, per la nostra Regione. Già in passato con l'amico sindaco Pierluigi Biondi abbiamo affrontato questa sfida e oggi, dopo aver tessuto relazioni solide, siamo stati finalmente premiati da una giuria terza e obiettiva che ha apprezzato e riconosciuto il valore del nostro dossier", dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Guido Liris. "Grazie all'amico e ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, per aver dato a L'Aquila questa splendida opportunità. Il governo è al fianco dell'Aquila e dell'Abruzzo in questo importante traguardo", conclude.(Rin)