Sardegna: Cagliari protagonista all'Innovation Roadshow 2024 di Bologna

- Oggi e domani Cagliari a parteciperà a Bologna alla prima tappa dell’Innovation Roadshow 2024, il tour dell’innovazione che coinvolge le città che ospitano le Case delle Tecnologie emergenti (CTE) finanziate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). L'Innovation Roadshow, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, proseguirà con altri sei appuntamenti che coinvolgeranno le principali città italiane che ospitano le Case delle Tecnologie Emergenti (CTE), e quindi Campobasso, Taranto, Cagliari, Napoli, Pesaro e Genova. L’obiettivo è quello di mettere in rete i territori con l’ecosistema dell’innovazione e far conoscere gli incentivi nazionali del Ministero a sostegno delle imprese innovative. Durante l’appuntamento bolognese verranno presentate le più avanzate tecnologie e sperimentazioni del panorama delle Case delle Tecnologie Emergenti (Cte) italiane, ed ogni Casa e i rispettivi partner avranno la possibilità di presentare le soluzioni studiate o sviluppate.Accentuando l'impegno verso le frontiere dell'IoT e dell'industria 4.0, l’Innovation Roadshow di Bologna non solo esibirà le eccellenze tecnologiche ma offrirà anche l'opportunità di esplorare i luoghi simbolo dell'innovazione. In programma, nel corso della due giorni, importanti momenti di matchmaking tra startup, imprese, investitori, incubatori e attori nel campo dell’open innovation, al fine di stimolare la crescita delle realtà imprenditoriali innovative proposte dagli ecosistemi delle 13 case. (Rsc)