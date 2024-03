Fisco: Ferrante, Stato amico, è riforma berlusconiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il riordino del sistema di riscossione rappresenta un altro tassello del programma di governo che stiamo portando avanti. Vogliamo costruire un nuovo patto con i cittadini per uno Stato amico e non vessatore. La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo in dieci anni, a fronte delle difficoltà economiche del contribuente, e la cancellazione delle cartelle inesigibili non riscosse entro cinque anni sono pilastri fondamentali del modello fiscale che stiamo attuando". Lo afferma il sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, di Forza Italia. (segue) (Rin)