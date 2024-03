Droga: Molteni, in Valtellina sgominata banda di spacciatori, grazie alla Polizia lo Stato non arretra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla Polizia di Stato di Sondrio per la brillante operazione che ha sgominato un radicato gruppo criminale dedito allo spaccio di droga in Valtellina. Grazie all'operato delle nostre Forze dell'Ordine ed alla sinergia con la magistratura, lo Stato non fa passi indietro nei confronti di spacciatori e trafficanti. Nessuna tolleranza verso i venditori di morte". Lo comunica in una nota Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno. (Com)