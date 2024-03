Nato: Stoltenberg, alleati europei stanno spendendo di più nella Difesa, hanno capito il nostro messaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha chiesto per anni agli alleati europei di spendere di più in difesa "e adesso lo stanno facendo". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della presentazione del rapporto annuale 2023, a Bruxelles. "Da anni la Nato chiede agli alleati europei di aumentare gli investimenti nella produzione. E naturalmente l'unico modo per aumentare la produzione di difesa è spendere di più. Il messaggio principale della Nato a tutti gli alleati, ma in particolare a quelli europei, è che devono spendere di più", ha detto. "All'inizio è stato un po' difficile trasmettere questo messaggio, ma ora credo che gli alleati lo abbiano capito. Hanno iniziato ad aumentare la spesa, a fare ordini e a garantire che l'industria investa e fornisca più munizioni, più attrezzature e investa in nuove capacità produttive. Quindi vediamo che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione perché seguono il consiglio della Nato, cioè spendere di più", ha concluso. (Beb)