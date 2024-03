Terzo mandato: Lupi, Parlamento sovrano su questi temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- “Serve un confronto con le Regioni, i Comuni, il Parlamento e il governo. Io avrei suggerito a Salvini di presentare questi emendamenti dopo le elezioni Europee, ma ognuno segue la strada parlamentare che vuole. Non è uno schiaffo alla Lega. L’unità del centrodestra c’è e non verrà scalfita". Lo afferma, in merito al dibattito sull'emendamento presentato dalla Lega al decreto Elezioni sul terzo mandato per i presidenti di Regione, il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi (Rin)