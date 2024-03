Spagna: governo, mancato bilancio 2024 non comporterà alcun rallentamento Pnrr o fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata approvazione delle legge di bilancio 2024 in Spagna non comporterà "alcun rallentamento né avrà alcun impatto" sulla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e sui fondi europei Next Generation Eu. Lo ha assicurato il sottosegretario di Stato all'Economia, Israel Arroyo, durante il suo intervento ad un evento organizzato a Madrid dalla Commissione europea. "È una possibilità che era già stata analizzata. Il bilancio esteso per il 2023 contiene spazio sufficiente per effettuare gli esborsi previsti", ha spiegato Arroyo. (Spm)