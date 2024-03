India: ex presidente Pratibha Patil ricoverata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente della Repubblica dell’India Pratibha Patil è stata ricoverata nel Bharti Hospital di Pune, nello Stato del Maharashtra, per febbre e infezione polmonare. Lo ha reso noto l’ospedale, precisando che le sue condizioni sono stabili. L’anziana politica, 89 anni, è stata presidente dal 2007 al 2012, prima donna nel Paese. Esponente del Congresso nazionale indiano (Inc), è stata precedentemente governatrice del Rajasthan, anche in quel caso prima donna a ricoprire la carica. Dopo aver iniziato la sua carriera nell’Assemblea legislativa del Maharashtra, è stata eletta alla Camera del popolo e al Consiglio degli Stati, i due rami del parlamento.(Inn)