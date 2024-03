Germania: il Bundestag respinge la mozione di Cdu e Csu per i missili all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un'azione simbolica, che non aiuta”, secondo il deputato liberaldemocratico Christian Dürr, che ha prima del voto aveva aggiunto: “Sulla fornitura di armi ad altri Paesi Non è il Bundestag a decidere, ma il governo federale”. Per la parlamentare dei Verdi Irene Mihalic, non vi era alcun motivo di infrangere la disciplina della coalizione, perché “tutti sanno” che la proposta di Cdu e Csu ha “motivazioni puramente di politica interna”. L'Ucraina chiede da mesi i Taurus alla Germania, ma Scholz ha ripetutamente respinto la richiesta. Il capo del governo tedesco è, infatti, preoccupato che i missili dalla portata di oltre 500 chilometri possano essere impiegati dalle forze di Kiev per colpire obiettivi in territorio russo con possibili ritorsioni di Mosca contro la Germania. Inoltre, secondo il cancelliere, per l'impiego dei Taurus sarebbe necessario inviare in Ucraina personale militare tedesco: un'ipotesi che Scholz ha più volte escluso. (Geb)