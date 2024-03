Taiwan: nuova sortita della Cina con 26 aerei militari e 10 navi da guerra (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aumentare ulteriormente le tensioni nello Stretto, infine, potrebbe essere la visita che la vicepresidente eletta di Taiwan Hsiao Bi-khim sta conducendo a Washington questa settimana. Come riferito dal ministero degli Esteri di Taipei, il viaggio avviene a "titolo privato", ma fonti riservate hanno rivelato al "Wall Street Journal" che Hsiao intende discutere dell'agenda di governo del presidente eletto Lai Ching-te con funzionari dell'amministrazione del presidente Joe Biden. La visita potrebbe inoltre proseguire con tappe in varie capitali europee, che la funzionaria taiwanese visiterà sempre a titolo privato. Hsiao ha servito come ambasciatrice de facto di Taiwan negli Stati Uniti dal 2020 fino alla fine dello scorso anno, quando ha partecipato alle elezioni presidenziali al fianco di Lai Ching-te tra le fila del Partito progressista democratico (Dpp, al governo). Il ministero degli Esteri di Taiwan non ha fornito dettagli sull'agenda della visita, limitandosi a chiarire che questa avviene "a titolo privato". Il viaggio è destinato comunque ad attirare la condanna della Cina, che rivendica l'isola autogovernata come parte del suo territorio e contesta ripetutamente gli scambi tra funzionari taiwanesi e statunitensi. (segue) (Res)