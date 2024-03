Taiwan: nuova sortita della Cina con 26 aerei militari e 10 navi da guerra (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle fonti, Washington avrebbe mantenuto il massimo riserbo sulla visita proprio per evitare le proteste di Pechino e un ulteriore aumento delle tensioni nello Stretto di Taiwan, soprattutto nel quadro della guerra in Ucraina e della crisi in Medio Oriente. Bonnie Glaser, direttore generale del programma Indo-Pacifico del think tank statunitense German Marshall Fund, ritiene che l'atteggiamento sempre più aggressivo della Cina nello Stretto abbia reso difficile la deterrenza. Tuttavia, "tutti stanno cercando di preservare un minimo di stabilità" prima dell'insediamento del presidente eletto Lai Ching-te il 20 maggio prossimo. Pechino è infatti particolarmente diffidente nei confronti di Lai, che considera un fervente sostenitore dell'indipendenza di Taiwan. Dopo le congratulazioni trasmesse a Lai e Hsiao per la vittoria elettorale, il dipartimento di Stato è stato bersagliato dalle critiche del ministero degli Esteri cinese, che ha accusato Washington di avere inviato "un segnale sbagliato alle forze separatiste che sostengono l'indipendenza" dell'isola. (Res)