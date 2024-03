Romania: il Parlamento Ue discute oggi del tesoro rubato dai russi durante Prima guerra mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà oggi una dichiarazione davanti agli eurodeputati sul tema della restituzione del tesoro romeno, di cui si era impossessata illegalmente la Russia durante la Prima guerra mondiale. L'eurodeputato romeno Eugen Tomac, esponente del Partito popolare europea, sostiene che l'iniziativa si inserisce nel contesto della strategia europea per il recupero dei beni storici trafficati illegalmente. "Ho partecipato a questo dibattito sulla strategia come eurodeputato membro della sottocommissione per i diritti umani (Droi) e ho constatato in quell'occasione che la situazione del nostro tesoro a Mosca è quasi del tutto sconosciuta a livello europeo istituzioni. Poi ho capito che è molto difficile venire a presentare un tema che interessa moltissimo a noi romeni, ma che è completamente sconosciuto al pubblico europeo, alle istituzioni europee", ha detto Tomac citato dall'agenzia d'informazione romena "Agerpres". "In questo contesto, abbiamo deciso di proporre una serie di azioni per pubblicizzare la questione della tesoreria della Banca nazionale della Romania e dell'intero nostro tesoro situato a Mosca. Per il momento siamo riusciti a presentare a tutti gli eurodeputati due volumi completi in inglese e, soprattutto, ad avviare una risoluzione attraverso la quale creeremo i meccanismi necessari affinché il dossier diventi oggetto di interesse europeo", ha spiegato Tomac.(Rob)