Nigeria: ondata di rapimenti, presidente Tinubu ordina alle forze di sicurezza di non pagare i riscatti

- Il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, ha ordinato alle forze di sicurezza di non pagare il riscatto per il rilascio di quasi 300 studenti e personale rapiti la scorsa settimana da una scuola nello Stato nord-occidentale di Kaduna, ordinando invece alle agenzie di sicurezza di garantire il rilascio di tutte le vittime rapite senza alcun pagamento ai rapitori. È quanto affermato alla stampa dal ministro dell'Informazione, Mohammed Idris. In precedenza i parenti delle persone rapite avevano affermato che i rapitori hanno chiesto centinaia di migliaia di dollari per il rilascio degli studenti rapiti dalla loro scuola nel villaggio di Kuriga. Alcuni degli ostaggi sono stati rilasciati dopo trattative con le autorità, anche se le autorità negano che siano stati effettuati pagamenti di riscatto. In Nigeria è già in vigore una legge, approvata nel 2022, che vieta il pagamento del riscatto ai rapitori. Nell'ultima settimana in Nigeria si è assistito ad un'impennata di rapimenti di massa, l'ultimo dei quali avvenuto martedì notte sempre nello Stato di Kaduna, nel quale sono state sequestrate oltre 60 persone. L'ondata di rapimenti su larga scala sta mettendo a dura prova il governo di Tinubu, che aveva promesso di affrontare il problema della sicurezza. (Res)