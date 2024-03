Germania: ministro Economia Habeck, troppi scioperi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha criticato l'ondata di scioperi in corso in Germania. In particolare, l'esponente dei Verdi ha affermato che “si sciopera o si chiede troppo per lavorare di meno e davvero non possiamo permettercelo”. Come sottolineato da Habeck, l'economia è infatti in stagnazione e i posti di lavoro vacanti sono almeno 700 mila. Con la ripresa e l'invecchiamento demografico, tale ammanco diventerà ancora più grave. Inoltre, per il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, l'attuale volume di ore di lavoro non è sufficiente. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, secondo l'esponente dell'esecutivo federale, sono quindi “necessari incentivi finanziari affinché gli anziani lavorino più a lungo, se lo desiderano”. (Geb)