Mobilità: Tagliavanti (Camera commercio Roma), bene proposta Molise su Capitale sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Dal Molise è arrivata "una proposta ambiziosa" per la costituzione di una Capitale della mobilità sostenibile. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, nel corso dell'evento dal titolo "Mobilità sostenibile, obiettivo Capitale", nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma. "Termoli è una città industriale - ha detto Tagliavanti -, ed è un settore dell'industria innovativo e che guarda al futuro. Da lì nasce un messaggio con una proposta ambiziosa ovvero la costituzione di una Capitale della mobilità sostenibile. Questa sala - ha spiegato - serve a discutere dei temi che riguardano l'economia e il mondo delle imprese. Ma a me piace metterla a disposizione anche dei temi che riguardano il futuro. Il futuro è un tempo che ci viene incontro a grande velocità, e che per certi versi ci mette in grande difficoltà. L'iniziativa di oggi parla di futuro e parla di una grande sfida, ovvero rendere compatibile l'attività industriale ed economica con l'ambiente". (segue) (Rer)