Mobilità: Tagliavanti (Camera commercio Roma), bene proposta Molise su Capitale sostenibile (2)

24 luglio 2021

- "Per anni - ha proseguito il presidente della Camera di commercio di Roma - sembravano due poli inconciliabili, ma il futuro ci dice che una delle sfide che abbiamo è proprio quella di rendere compatibile lo sviluppo economico con l'ambiente. Il fatto che questo dibattito parta dal Molise, la Regione più integra dal punto di vista ambientale in Italia, è molto importante. Termoli è una città industriale, ed esprime un settore dell'industria innovativo e che guarda al futuro. Da lì nasce un messaggio con una proposta ambiziosa ovvero la costituzione di una Capitale della mobilità sostenibile. Esiste un grande rapporto tra Roma e Molise. So quante imprese e imprenditori molisani di successo ci sono nella nostra città e la arricchiscono in tutti i settori, dalla ristorazione alla sartoria e alla profumeria. Un grande rapporto a cui teniamo molto", ha concluso. (Rer)