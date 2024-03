Mar Cinese Meridionale: Hanoi contesta confini unilaterali cinesi nel Golfo del Tonchino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Vietnam ha contestato oggi i confini marittimi unilateralmente tracciati da Pechino al largo del Golfo del Tonchino all'inizio di marzo. Secondo Hanoi, il diritto internazionale "prescrive di rispettare i diritti e gli interessi degli altri Paesi nella delimitazione delle acque territoriali". La linea di base è convenzionalmente utilizzata per determinare i limiti delle acque territoriali e della zona economica esclusiva di un Paese, e segue solitamente la linea di bassa marea lungo la costa, anche se talvolta tale regola si può derogare in presenza di coste frastagliate. Questo mese Pechino ha deciso di considerare come linea di base una retta al largo del Golfo del Tonchino, estendendo così le acque su cui reclama la propria sovranità: una decisione che secondo Pechino è stata assunta in accordo con la normativa internazionale. (segue) (Fim)