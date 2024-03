Mar Cinese Meridionale: Hanoi contesta confini unilaterali cinesi nel Golfo del Tonchino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un portavoce del ministero degli Esteri vietnamita ha però contestato tale posizione, sollecitando la Cina "a rispettare la Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare del 1982" nell'individuazione della linea di base per la misurazione delle acque territoriali. Cina e Vietnam sono protagonisti di dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale, ma in passato hanno mantenuto relazioni amichevoli ne Golfo del Tonchino, acconsentendo anche a condurvi pattugliamenti congiunti in occasione della visita ad Hanoi del presidente cinese Xi Jinping, lo scorso dicembre. (Fim)