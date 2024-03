Energia: AEB, nel 2023 ricavi per oltre 419 milioni, investimenti per 61 milioni ( +49 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2023 le società del perimetro Ambiente energia Brianza (AEB, Gruppo A2A) hanno generato ricavi per oltre 419 milioni di euro e realizzato investimenti per 61 milioni di euro, con un risultato d’esercizio aggregato che supera i 16,7 milioni di euro. “Il 2023 è stato un anno positivo per AEB e le società controllate – spiega il presidente Massimiliano Riva -. Nonostante uno scenario energetico in forte evoluzione e ancora condizionato dalle dinamiche rialziste del 2022, AEB ha confermato la sua solidità e la sua capacità di guardare al futuro, investendo nella transizione energetica e nell’economica circolare. Una strategia possibile grazie alla partnership industriale con A2A che si traduce in benefici per i nostri soci e per i cittadini: oggi siamo in grado di offrire servizi più efficienti e di maggiore qualità nei territori in cui operiamo. Gelsia ha consolidato la sua presenza, grazie anche alle nuove offerte commerciali mentre Gelsia Ambiente si è confermata società leader per i servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana nel territorio brianzolo, con una gamma servizi completa ed innovativa, sempre a supporto delle amministrazioni comunali e con una percentuale di raccolta differenziata al top dei migliori riferimenti nazionali, costantemente oltre l’80 per cento. Infine, la crescita costante dei dividendi si traduce in più risorse per i nostri Comuni-soci e quindi più servizi per i cittadini”. (segue) (Com)