Energia: AEB, nel 2023 ricavi per oltre 419 milioni, investimenti per 61 milioni ( +49 per cento) (2)

- Gli investimenti al 31 dicembre 2023 sono stati pari a 61 milioni di euro, in forte crescita (+49 per cento) rispetto all’esercizio 2022, con focus su rinnovo delle reti del gas e dell’energia elettrica, efficientamento energetico, rinnovo del parco mezzi per la raccolta rifiuti, puntando sull’alimentazione elettrica. A tale crescita si aggiunge anche l’acquisizione della società VGE05 Srl per lo sviluppo di un parco fotovoltaico in Friuli-Venezia Giulia da 61 MWp, in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di oltre 30mila famiglie. “Quest’ultima operazione – prosegue Riva - proietta AEB tra i protagonisti nazionali dello sviluppo delle energie rinnovabili, dando un contributo importante alla decarbonizzazione del Paese e ponendo le basi per ulteriori investimenti in questo settore”. (Com)