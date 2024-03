Difesa: Elt e Forze armate Qatar firmano lettera d'intenti per cooperare in campo Emso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'ultima edizione della Doha International Maritime Defence Exhibition and Conference (Dimdex 2024), il Gruppo Elt e le Forze armate del Qatar hanno firmato una lettera d'intenti che sancisce la comune volontà di cooperare su progetti strategici nel campo delle operazioni nello spettro elettromagnetico (Emso) e in particolare sullo sviluppo di un Centro di Electronic Warfare (Guerra elettronica, Ew) e intelligence. La lettera d'intenti è stata firmata alla presenza del comandante della Qatar Emiri Air Force, Jassim al Mannai, e dell'amministratrice delegata e direttrice operativa del Gruppo Elt, Domitilla Benigni. Si tratta della conferma di una solida amicizia e di una collaborazione a lungo termine tra il gruppo e la Qatar Air Force. Elt è presente in Qatar dal 2017 con l'apertura del suo ufficio commerciale, fornendo sostegno nell'ambito di numerosi programmi nazionali grazie al suo portafoglio di capacità in ambito Emso. (Com)