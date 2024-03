Norvegia: premier Store, raggiungeremo 2 per cento Pil in spese difesa già nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia prevede di aumentare la spesa per la difesa ad un livello pari al 2 per cento del prodotto interno lordo entro quest'anno. Lo ha detto il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store in una nota. "La situazione in materia di politica di sicurezza è grave. Probabilmente per molto tempo dovremo convivere con una Russia più pericolosa e imprevedibile", ha dichiarato Store. Il premier ha incontrato oggi in Parlamento i leader dei partiti politici rivali per discutere l’imminente piano a lungo termine per la ristrutturazione delle Forze armate nazionali. (Sts)