G7: Urso, lavori ministeriale avviati in anticipo, i nostri Paesi sono "tempestivi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La ministeriale del G7 di Verona su Industria, tecnologia e digitale è "iniziata in anticipo" e già in questo ci dice "come i nostri Paesi sono tempestivi nell'intervenire nei processi geoeconomici, a loro volta conseguenza degli assetti geopolitici". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha inaugurato i lavori della ministeriale di Verona, il primo dei 23 appuntamenti in agenda in Italia nel quadro del G7. Urso ha ricordato l'incontro del Business 7 tenuto ieri in città, gruppo guidato da Confindustria e nel quale gli imprenditori si sono confrontati sui temi della ministeriale. "E' stato fondamentale ripristinarlo dopo sette anni per ragionare insieme sulla competitività e sviluppo dei nostri Paesi". Passando la parola a Emma Marcegaglia, presidente del B7, Urso ha sottolineato che il G7 intende quindi "dare la parola agli attori dell’economia per dare suggerimenti, stimoli proposte e, se lo ritengono, anche critiche su quello che abbiamo fatto durante i nostri vertici precedenti", ha concluso Urso. (Res)