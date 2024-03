Ucraina: Medvedev propone "formula di pace russa", Kiev si arrenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha bisogno di suggerire una sua "formula di pace", considerando che l'Ucraina non ha intenzioni di trattare. Lo ha scritto su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. "Non si vede alcuna volontà della cosiddetta ex Ucraina di negoziare. Almeno sulla base del riconoscimento delle realtà, come ha detto ieri (il presidente russo Vladimir) Putin", ha osservato Medvedev. Secondo il funzionario, l'Ucraina riconosce solo una formula di pace "che becca il cervello", suggerita da "un clown provinciale in calzamaglia verde". "Sembra così artificiale che l'unica via d'uscita è progettare la nostra formula russa, calma e abbastanza realistica per tutti", ha proseguito il vice presidente del Consiglio di sicurezza. Infatti, uno dei punti della formula di pace russa, secondo Medvedev, dovrebbe essere l'introduzione di un Parlamento provvisorio in Ucraina, quanto il Paese sarà sconfitto. In particolare, Medvedev ha suggerito "le dimissioni di tutte le autorità costituzionali 'dell'ex 'Ucraina' e lo svolgimento immediato delle elezioni per il Parlamento provvisorio del territorio autogovernato sotto gli auspici delle Nazioni Unite". (segue) (Rum)