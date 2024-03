Ucraina: Medvedev propone "formula di pace russa", Kiev si arrenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento provvisorio dell'Ucraina dovrà adottare una legge che stabilisca una procedura per il risarcimento dei danni causati alle regioni della Russia, nonché ai cittadini feriti e alle famiglie dei russi morti. Inoltre, una delle condizioni di pace in Ucraina sarà la perdita della sua personalità giuridica mondiale e il divieto di aderire alle alleanze militari senza il consenso della Federazione Russa. Medvedev ha anche proposto all'Ucraina di ammettere la sconfitta nel conflitto e di arrendersi incondizionatamente. I punti finali di questa formula implicano il riconoscimento dell'intero territorio dell'Ucraina come territorio della Russia e l'adozione dell'atto di riunificazione con la Federazione Russa, nonché il riconoscimento di questo atto presso le Nazioni Unite. "Questa potrebbe essere la mite formula russa di pace. E' un compromesso, vero? Penso che basandosi su di essa possiamo cercare un consenso benevolo con la comunità internazionale, incluso il mondo anglosassone, per condurre vertici produttivi, contando sulla comprensione reciproca dei nostri intimi amici: i partner occidentali", ha scritto infine Medvedev. (Rum)