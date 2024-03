Energia: AEB, utili per 16,7 milioni, dividendi in crescita dell'8,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta ed Ebitda di AEB (Gruppo A2A) nel 2023 è risultato pari a 0,8x, confermando la solidità patrimoniale e la capacità del perimetro societario, in grado di sostenere i significativi aumenti degli investimenti, già registrati nel corso del 2023, anche per i prossimi esercizi. Il risultato d’esercizio 2023 ha fatto registrare un utile di 16 milioni e 773mila euro. L’assemblea dei soci, riunitasi nei giorni scorsi, nell’approvare il bilancio ha deciso di distribuire dividendi per 12.180.567 euro, pari a 10,5 euro per 1000 azioni detenute (EPS), in crescita dell’8,7 per cento rispetto all’esercizio precedente. Negli ultimi quattro anni il dividendo per azione detenuta dai soci è cresciuto del 56 per cento; la distribuzione degli utili è salita da 8 milioni di euro erogati nel 2021 (su dati di bilancio 2020) ai 12,2 di euro, in pagamento dal prossimo 1° luglio. “Numeri – spiega il presidente Massimiliano Riva – che dimostrano in modo chiaro il grande valore industriale, oltre che economico e finanziario, dell’operazione di alleanza strategica sviluppata nel 2020 con A2A”.(Com)