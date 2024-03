© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 61 per cento dei francesi pensa che il presidente russo, Vladimir Putin, sia una minaccia per la Francia. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Il 60 per cento pensa che Mosca attaccherà uno dei Paesi della Nato, a differenza del 23 per cento che sostiene il contrario. Il 54 per cento afferma che è necessario continuare ad aiutare l'Ucraina. (Frp)