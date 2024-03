Pakistan-Cina: premier Sharif riceve ambasciatore Jiang, focus su Corridoio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha ricevuto ieri l’ambasciatore della Cina a Islamabad, Jiang Zaidong. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier pachistano. Sharif, si legge nella nota, ha trasmesso al diplomatico i ringraziamenti per le congratulazioni ricevute dalla leadership cinese dopo il recente insediamento e ha ribadito l’impegno per il rafforzamento della partnership. Il primo ministro ha assicurato che “il suo governo lavorerà instancabilmente per garantire la tempestiva attuazione delle iniziative nell’ambito del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec)”, ricordando anche che durante il suo precedente mandato è stato creato il Consiglio speciale per la facilitazione degli investimenti (Sifc) per attirare investitori dall’estero. Il premier è stato invitato a recarsi presto in visita ufficiale in Cina, invito che è stato accettato.(Inn)