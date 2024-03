Russia: Cremlino risponde a presidente lituano, Putin va rispettato ed ascoltato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non dovrebbe essere temuto, ma rispettato e ascoltato. E' quanto ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando le recenti osservazioni del presidente lituano, Gitanas Nauseda, sul leader russo. In precedenza, Nauseda aveva dichiarato che in Lituania "nessuno ha paura" di Putin. Queste parole hanno seguito un incidente avvenuto nel Paese baltico, quando la polizia lituana ha riferito che Leonid Volkov, uno dei collaboratori del dissidente russo deceduto il 16 febbraio scorso, Aleksej Navalnyj, è stato aggredito con un martello vicino a casa sua. Per Nauseda, l'incidente "è stato pianificato in anticipo". "Stiamo parlando di un incidente avvenuto in Lituania. Non c'è bisogno di avere paura di Putin. Putin deve essere rispettato e ascoltato", ha osservato Peskov. "Ma non possiamo commentare in alcun modo ciò che sta accadendo alle persone in Lituania. Questa domanda dovrebbe probabilmente essere indirizzata al ministero lituano degli Affari interni o alla polizia", ha aggiunto il rappresentante del Cremlino. (Rum)