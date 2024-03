Salute: Fondazione Di Liegro-Asl Roma 2, al via domani gruppo di Psicoanalisi multifamiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aiutare le famiglie che vivono al proprio interno situazioni di disagio mentale, spesso aggravate da pesanti conflitti intra-familiari. Questo l’obiettivo principale del Gruppo di Psicoanalisi multifamiliare (Gpmf), il nuovo progetto promosso dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro in collaborazione con la Asl Roma 2. Il gruppo si riunirà formalmente per la prima volta venerdì 15 marzo nella sede della Fondazione, e per due volte ogni mese. Negli ultimi due anni, anche in relazione alla pandemia ed alle relative regole restrittive sulle relazioni interpersonali, si è verificato un forte aumento delle richieste ai Centri di Salute Mentale. Le stime parlano di un aumento di oltre il 40 per cento di insorgenza del disagio mentale, specie in età giovanile. I dati epidemiologici mostrano come sia estesa l’incidenza di depressione, disturbi d’ansia, disturbi alimentari gravi (con età d’insorgenza sempre più bassa), ma anche disturbi gravi di personalità, con autolesionismo, tentati suicidi e dipendenze di varia natura, in primis da sostanze. (segue) (Com)