Salute: Fondazione Di Liegro-Asl Roma 2, al via domani gruppo di Psicoanalisi multifamiliare (2)

- Nello stesso tempo, i Servizi hanno perso molte risorse in termini di operatori, causa pensionamento, non rimpiazzati per il blocco delle assunzioni, a seguito del cosiddetto “piano di rientro” e sono in affanno e non in grado di farsi carico dell’aumento della domanda. La dotazione di personale è ben al di sotto degli standard previsti dall’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Secondo recenti studi della Siep (Società italiana di epidemiologia psichiatrica), il personale presente è circa un terzo di quello previsto dal Progetto Obiettivo Salute Mentale. E le famiglie si sentono sempre più sole, sempre più sofferenti. La nuova iniziativa messa in campo dalla Fondazione Di Liegro si propone di contribuire a rispondere proprio a questa solitudine ed alla necessità di fornire, in stretta integrazione con i Servizi di Salute Mentale, adeguati contesti di supporto e di cura. (segue) (Com)