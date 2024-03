Salute: Fondazione Di Liegro-Asl Roma 2, al via domani gruppo di Psicoanalisi multifamiliare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare, condotto dal dott. Pier Luca Zuppi, si terrà a partire dal 15 marzo, su richiesta dei familiari della Asl Roma 2, con la quale la Fondazione Di Liegro promuove già diversi progetti, nell’ottica del lavoro di rete e della collaborazione tra Servizi Pubblici ed Enti no profit. Per me è fondamentale sottolineare il grande sforzo che il personale sanitario della Asl Roma 2, e in generale di tutti i servizi del territorio, svolgono quotidianamente per la salute mentale e fisica della nostra comunità Il Gruppo si presenta come un contesto nel quale famiglie e operatori si riuniscono per vivere esperienze terapeutiche, e rappresenta un valido strumento a disposizione delle famiglie come supporto nella comunicazione tra genitori e figli, soprattutto nelle situazioni di crisi. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a sentirsi meno soli nell’affrontare la propria sofferenza nel rapporto con i propri congiunti, cercando insieme nuove soluzioni ai problemi connessi alla psicopatologia. Il tutto in totale assenza di giudizio e nella massima riservatezza, con il sostegno degli operatori, che si mettono in gioco assieme ai familiari, anche al di là del ruolo professionale che rivestono, in un clima di grande umanità", spiega il segretario generale Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro, Luigina Di Liegro. (segue) (Com)