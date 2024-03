Salute: Fondazione Di Liegro-Asl Roma 2, al via domani gruppo di Psicoanalisi multifamiliare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto e fattivo di come pubblico e privato no profit possano lavorare in rete proficuamente, riuscendo a migliorare ed integrare l’offerta dei servizi socio sanitari ai pazienti ed alle loro famiglie. La Fondazione Di Liegro, con il suo lavoro, da anni svolge una concreta funzione di accoglienza e inserimento nella Comunità di appartenenza dei soggetti più fragili. I bisogni delle persone con problemi di salute mentale, per loro natura, non possono trovare tutte le risposte all’interno dei Servizi specialistici; è necessario che venga coinvolto il territorio con le sue risorse", spiega Stefano Milano, direttore della Uoc Salute Mentale Distretto 8 Asl Roma 2. Ulteriori informazioni sulle modalità di accesso al Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare sono disponibili sul sito della Fondazione. (Com)