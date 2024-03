Trasporti: assessore Roma, stanziati fondi per progettare Metro D e prolungamento Metro B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una determina dirigenziale sono stati stanziati i fondi per la progettazione della Metro D, dall'Eur a Prati Fiscali, e del prolungamento della Metro B da Rebibbia a Casal Monastero: le attività di progettazione sono state affidate a Roma Metropolitane. Lo riferisce in una nota pubblicata sui social network l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané. "Dopo la pubblicazione della gara per il prolungamento della Metro A oltre Battistini - scrive l'assessore - con determinazione dirigenziale abbiamo stanziato i fondi e affidato le attività di progettazione a Roma Metropolitane, della project review della Linea D, tracciato che va da viale dell’Agricoltura (Eur) a via Ugo Ojetti (Prati Fiscali), e del prolungamento della Linea B da Rebibbia a Casal Monastero. Con la stessa determina si prevede l’impegno dei fondi per il completamento dei progetti di potenziamento e di adeguamento antincendio delle Linea A e B - sottolinea Patané -. Continuiamo a lavorare parallamente sul rinnovo dell'esistente e sulla progettazione delle nuove linee per aumentare la qualità e la quantità di trasporto pubblico a Roma soprattutto su ferro". (Rer)