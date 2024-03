Mobilità: Pichetto, quella del futuro dovrà essere più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mobilità del domani nelle nostre città “dovrà essere molto diversa, più green per favorire modelli e stili di vita meno logoranti e più sostenibili”. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel messaggio inviato in occasione dell'evento “Mobilità sostenibile - Obiettivo Capitale” nell'ambito del Festival del Sarà in corso a Roma. “È una missione che riguarda certamente il governo, ma anche tutti i sindaci che con i nodi dei trasporti si confrontano ogni giorno e naturalmente il sistema produttivo e la filiera dell'automotive a cui si chiedono veicoli sempre più sostenibili sia ambientalmente che economicamente. Tutti assieme dobbiamo creare un modello nuovo di mobilità più efficiente, più sicuro, più sano per la società di oggi ma soprattutto per quella di domani", ha precisato il ministro. (segue) (Rin)