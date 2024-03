Mobilità: Pichetto, quella del futuro dovrà essere più sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mobilità sostenibile è una delle sfide principali della decarbonizzazione, una sfida che ha molteplici versanti anche sul fronte ambientale. Se infatti il comparto del trasporti è uno di quelli su cui occorre lavorare di più per abbattere emissioni ancora molto alte, esiste anche il problema dell'inquinamento da polveri sottili e altre sostanze, che vedono molte aree urbane del paese superare sistematicamente i limiti indicati dai parametri dell'Oms a tutela della salute pubblica", ha aggiunto. "Trasformare una società che ancora prevalentemente si muove spinta dal petrolio in una società che fa a meno degli idrocarburi è un passaggio essenziale se vogliamo traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050 e se si vuole rendere più pura l'aria delle nostre città. Si tratta di intervenire su molte leve e in molti ambiti. Questo appuntamento, che chiama al confronto istituzioni locali e nazionali, aziende e università, coglie la complessità della questione e si pone nell'ottica giusta", ha sottolineato Pichetto, che ha proseguito: "Incentivare la mobilità elettrica o termica a basse o zero emissioni, diffondere la cultura dello 'sharing' anche per i trasferimenti casa-lavoro, sostenere la mobilità ciclistica con infrastrutture adeguate sono tutte filiere su cui il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica è impegnato con progetti finanziati sia con fondi ordinari che con risorse del Pnrr”. (Rin)